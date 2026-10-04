Scaloni elogió el legado de Messi antes de su despedida

La Selección Argentina cerró su segundo amistoso con una goleada 7-0 sobre Burkina Faso en el Monumental y Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre el rendimiento del equipo, la despedida de Lionel Messi y su propia continuidad al frente del seleccionado.

Messi jugará el martes a las 20.00 ante Benín su último partido oficial con la Selección Argentina. Scaloni dijo que "si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado" y que será "un día inolvidable para todos".

El legado de Messi

Sobre lo que deja el capitán, el DT fue claro: "Su legado es las ganas de querer estar siempre. Era el primero en llegar y el último en irse". Destacó cómo se cuida y cómo afronta cada partido, cosas que "no se ven pero sus compañeros sí".

"Lo que él transmite estando en un campo de fútbol no se lo vi a nadie y eso es lo que vamos a extrañar. La Selección Argentina seguirá estando", agregó.

El partido y lo que viene

Scaloni evaluó el triunfo ante Burkina Faso: "El primer tiempo fue bueno. Lo afrontamos bastante serio. Ya en el segundo tiempo, con los cambios, dándole minutos a los más jóvenes, alguno que debutara".

Sobre la actitud del equipo: "En ningún momento relajaron porque estábamos ganando".

Sobre los rivales de noviembre: "Me gustaría enfrentar a rivales potentes", aunque aclaró que "no tenemos muchas opciones, estamos barajando los equipos que están libres".

Sobre la dupla Julián Álvarez-Lautaro Martínez: "Estamos intentando que jueguen juntos porque es una idea bastante firme".

Sin novedades sobre su continuidad

Consultado por su renovación al frente del seleccionado, Scaloni esquivó la respuesta: "Todavía no hay novedades. Cuando haya algo lo vamos a comunicar, sea bueno o no tan bueno".

También agradeció a Burkina Faso por haber viajado para jugar el amistoso: "Es de agradecer el esfuerzo que han hecho, dignifican el fútbol".

Sobre su vida como entrenador, mencionó una charla con la esposa de Alejandro Sabella, que le dijo que el ex DT "tenía que disfrutar más". "Este puesto radica mucha responsabilidad. Todos saben que voy en bicicleta, voy a ver a los chicos. Trato de hacer mis cosas", cerró.