Caminó una hora a -9 °C para rendir y sacó 99 puntos

Wang Fuman tenía 8 años cuando, en enero de 2018, caminó más de 4,5 kilómetros para llegar a su escuela en una zona rural de Yunnan, China. El trayecto le llevó más de una hora y la temperatura era de -9 °C.

Cuando entró al aula, tenía el cabello y las cejas cubiertos de escarcha. Su maestro le tomó una foto que después se difundió ampliamente.

El examen y el resultado

Ese día Wang debía rendir sus exámenes finales. A pesar del camino recorrido, se sentó a responder y obtuvo 99 puntos sobre 100.

Repercusiones

La imagen también puso el foco en las dificultades que enfrentan algunos chicos de comunidades alejadas para llegar a la escuela. Tras la difusión de su historia, llegaron donaciones para ayudar a Wang y a su escuela.