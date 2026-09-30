Caminó una hora a -9 °C para rendir y sacó 99 puntos
Wang Fuman, de 8 años, recorrió más de 4,5 kilómetros bajo temperaturas de -9 °C para llegar a su examen en una zona rural de Yunnan, China. Llegó con el pelo y las cejas cubiertos de escarcha y obtuvo 99 sobre 100.
Wang Fuman tenía 8 años cuando, en enero de 2018, caminó más de 4,5 kilómetros para llegar a su escuela en una zona rural de Yunnan, China. El trayecto le llevó más de una hora y la temperatura era de -9 °C.
Cuando entró al aula, tenía el cabello y las cejas cubiertos de escarcha. Su maestro le tomó una foto que después se difundió ampliamente.
El examen y el resultado
Ese día Wang debía rendir sus exámenes finales. A pesar del camino recorrido, se sentó a responder y obtuvo 99 puntos sobre 100.
Repercusiones
La imagen también puso el foco en las dificultades que enfrentan algunos chicos de comunidades alejadas para llegar a la escuela. Tras la difusión de su historia, llegaron donaciones para ayudar a Wang y a su escuela.
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