Messi y Otamendi se despiden de la Selección ante Benín en el Monumental

Lionel Messi y Nicolás Otamendi jugarán este martes su último partido con la Selección argentina, en el encuentro ante Benín que se disputará desde las 20 en el Monumental, por la tercera y última fecha de la ventana FIFA.

Para Messi será su partido número 208 con la camiseta argentina. Llega con 207 presencias y 125 goles desde su debut, en una etapa que incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

La probable formación

Lionel Scaloni no probó un equipo definido en el entrenamiento previo, pero el cuerpo técnico maneja un 4-3-3 con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Vuelven Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso , que no habían estado en los dos primeros partidos de la ventana.

, que no habían estado en los dos primeros partidos de la ventana. Argentina llega de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso y buscará cerrar la preparación con otro triunfo.

Presencias y clima de despedida

En el Monumental estarán varios excompañeros de Messi y referentes del seleccionado: Ángel Di María, Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.

Durante el entrenamiento previo, las familias de los futbolistas observaron la práctica y también estuvieron Cristian "Kily" González, entrenador de Messi en Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, excompañero en la Selección. En uno de los tradicionales "locos" participaron Messi, De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Julián Álvarez, Otamendi, Lisandro Martínez y Lo Celso.