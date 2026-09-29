Valdés impulsa un puerto en Ituzaingó y más exportación de madera

El senador provincial y presidente de la UCR de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó los estudios de LT7 AM 900 y habló sobre la agenda productiva de la provincia, el desarrollo forestal, la construcción de puertos y el escenario político hacia las presidenciales de 2027.

Forestación y mercados

Valdés se refirió al proyecto de agencias de desarrollo que presentó para promover una agenda común con otras provincias. Según explicó, esas agencias estarán a cargo de personal idóneo, con expertos en los temas que se producen en Corrientes.

El senador mencionó el caso de India: tras una visita y varias negociaciones, ese país consume actualmente el 40% de la madera que se produce en la provincia de Corrientes. Agregó que la exportación fue creciendo y que el consumo de madera en India representa el 22% del total que ese país utiliza por año. Para Valdés, esa demanda promueve la industria forestal correntina y genera empleo.

Puertos y transporte

Valdés también se refirió a la construcción de puertos para sacar la producción de Corrientes. Sostuvo que la aparición de las rutas hizo desaparecer la necesidad del transporte fluvial y que a eso se suman trabas burocráticas de los sindicatos y normas de la policía de navegación que complicaron el sistema. Mencionó además la pérdida de los ríos y la liberación de las banderas de los buques, con lo que quedó sólo el dragado sin posibilidad de comercializar y aprovechar las vías.

El senador explicó que hacer un puerto es una cosa y que después hay que buscar financiamiento. Dijo que generalmente la Nación no da la posibilidad de financiar puertos del interior y que por eso los recursos se usaron para la construcción del Puerto de Ituzaingó. El puerto de Corrientes está operativo y es viable, y falta poco para que el de Ituzaingó también pueda operar, según afirmó. "Es necesario abaratar los costos, porque si no en el interior no somos competitivos", detalló.

Tarifas y política

Sobre las zonas cálidas, Valdés recordó que Corrientes y otras provincias del norte necesitaban tarifas promocionales. Señaló que existían promociones por el gas pero nada para el norte, y que en esa zona del país se produce energía eléctrica. Dijo que con la actual administración nacional se pudo conseguir que sea una realidad. También se refirió al sinceramiento tarifario y afirmó que es indispensable una tarifa diferenciada para los que menos tienen.

En el plano político, y ante las presidenciales de 2027, Valdés indicó que se renuevan las bancas de los senadores nacionales y que es importante que los funcionarios voten por el bien de la provincia de Corrientes. "Muchas veces dije que los partidos nacionales destrozaron el federalismo. Los partidos nacionalistas se convirtieron en partidos unitarios, donde no respetaban las soberanías provinciales, las autonomías, y respetaban sólo los intereses de la Nación", expresó. Según su análisis, eso fue deteriorando las posibilidades de las provincias. "Las provincias están saneadas, y vemos los problemas en Nación, porque no fueron bien administrados", concluyó.