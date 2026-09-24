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Corrientes proyecta a la forestación como motor industrial

El ministro de Producción provincial afirmó que el noreste correntino, con Ituzaingó, Santo Tomé y Virasoro a la cabeza, concentra el mayor potencial para industrializar la madera. También descartó nuevos planes para ampliar la superficie yerbatera.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Corrientes proyecta a la forestación como motor industrial

El noreste, epicentro del crecimiento forestal

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, señaló que la forestación se consolida como uno de los sectores con mayor potencial para el desarrollo industrial de la provincia. Lo hizo durante el Tercer Encuentro de Periodistas de la Mesopotamia, realizado a principios de mes en Bella Vista.

Según el funcionario, el noreste provincial concentra alrededor del 60% de la superficie forestal implantada de Corrientes, lo que lo convierte en la zona con mayores perspectivas de expansión productiva en los próximos años.

Chávez puso nombre propio a esa proyección: "hablar de mayor desarrollo forestal implica hablar de Ituzaingó, Santo Tomé y Virasoro", indicó, en referencia a las localidades donde se concentraría buena parte del crecimiento del sector.

Industrias yerbateras y foco en agregar valor

El ministro también describió el mapa industrial actual del noreste correntino, donde señaló que las industrias yerbateras instaladas en la región se abastecen principalmente de materia prima proveniente de Misiones. En ese contexto, remarcó que el objetivo oficial es sostener ese esquema de trabajo mientras se impulsa la industrialización de la madera como nueva vía de desarrollo.

La zona mencionada por Chávez tiene una larga tradición agroindustrial y forestal, y también está históricamente vinculada a la producción de yerba mate y té. Sin embargo, el funcionario ubicó a la actividad forestal como la de mayores perspectivas de crecimiento en el escenario actual.

Sin planes de ampliar la superficie yerbatera

Consultado sobre la posibilidad de ampliar la superficie destinada a yerba mate en la provincia, Chávez fue tajante: no hay ningún programa en carpeta dentro del Ministerio de Producción para avanzar en ese sentido.

  • El noreste correntino concentra el 60% de la forestación implantada en la provincia.
  • Ituzaingó, Santo Tomé y Virasoro aparecen como los distritos clave para el crecimiento del sector.
  • Las yerbateras instaladas en la región dependen mayormente de materia prima de Misiones.
  • No existe un plan oficial para expandir la superficie yerbatera correntina.
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