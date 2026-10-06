Corrientes, octava en el ranking de salarios docentes y primera del NEA

Un informe de la Fundación Libertad, elaborado sobre datos del Ministerio de Capital Humano de marzo de 2026, ubicó a Corrientes en el octavo puesto del ranking nacional de salarios docentes y en el primero del Nordeste. El estudio tomó como referencia el salario bruto de un maestro de grado de Educación Primaria, con jornada simple y diez años de antigüedad.

El salario bruto de referencia en Corrientes alcanzó $1.330.123, unos $130.000 por encima del promedio ponderado nacional de $1.199.964.

Cómo es el mapa federal

El ranking nacional está encabezado por Neuquén, con $2.296.123, seguido por Santa Cruz ($1.818.697) y Tierra del Fuego ($1.561.921). Más atrás aparecen Córdoba ($1.447.030), Río Negro ($1.357.243), Santa Fe ($1.353.706) y San Juan ($1.345.549). Corrientes se ubica octava con $1.330.123.

En el NEA, la provincia supera a sus vecinas:

Chaco: $1.259.878

Formosa: $1.135.542

Misiones: $878.935

La diferencia con Misiones supera los $450.000 mensuales para el mismo cargo de referencia.

El informe aclara que el salario bruto no equivale al ingreso de bolsillo, ya que sobre ese monto se aplican descuentos. Aun así, permite una comparación homogénea entre jurisdicciones.

Poder de compra y canastas básicas

Un relevamiento de la consultora Empiria, basado en información de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, ubicó a Corrientes en el grupo de provincias cuyos docentes pueden cubrir el equivalente a 3,5 canastas básicas con el salario de referencia.

Ese resultado coloca a Corrientes, junto con Chaco y Santiago del Estero, en el tercer escalón nacional en capacidad de compra.

Por encima aparecen Neuquén, con 4,6 canastas, y Santa Cruz, con 3,7. Salta registra 3,4, mientras Tierra del Fuego y Córdoba alcanzan 3,3.

El informe señala que el dato de las canastas no debe interpretarse como la posibilidad de que un docente sostenga solo a una familia completa, sino como un indicador de poder adquisitivo construido sobre un salario testigo y una canasta determinada.

Dispersión entre provincias

El panorama federal muestra una fuerte diferencia entre distritos. Mientras Neuquén registra más de $2,29 millones de salario bruto para el cargo analizado, Misiones se ubica por debajo de los $900.000. Entre ambos extremos hay una diferencia de más de $1,4 millones mensuales.

Las provincias administran sus sistemas educativos y definen buena parte de las condiciones salariales de sus docentes. El esquema nacional distingue entre salario bruto, salario de bolsillo y sueldo básico, conceptos que no son equivalentes.

El relevamiento no evalúa la calidad de las políticas educativas ni resuelve cuánto debería ganar un docente. Aporta, en cambio, una referencia concreta para ubicar a Corrientes dentro de un sistema salarial con diferencias marcadas entre las provincias argentinas.