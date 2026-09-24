Virasoro cumplió 100 años y Corrientes anunció una planta de CLT

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto por los 100 años de la imposición del nombre de la localidad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. La ceremonia se realizó frente a la plaza Libertad, con la participación del intendente Guillermo de la Cruz, funcionarios provinciales y municipales, y vecinos.

Un convenio para 20 viviendas

En el marco de la celebración, la Provincia y el Municipio firmaron un convenio para la construcción de 20 viviendas en la ciudad.

Valdés también hizo referencia a las obras de la avenida de circunvalación, una infraestructura que busca ordenar el tránsito pesado y acompañar el crecimiento de la actividad productiva local.

Foco en la industria forestal y yerbatera

El gobernador remarcó el desarrollo industrial de Virasoro y afirmó que la ciudad logró que la industria forestal y yerbatera sean número uno del país, según sus palabras.

Además, mencionó la incorporación de nuevas tecnologías para agregar valor a la producción forestal y anticipó la futura instalación de una planta de CLT (madera contralaminada) en la localidad.

Sobre este punto, sostuvo que el desarrollo forestal de la provincia y de Virasoro en particular "va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización de la madera".

Desfile y homenaje por el aniversario

El acto incluyó un desfile cívico militar, la colocación de ofrendas florales frente al busto de Valentín Virasoro y un minuto de silencio.

Participaron de la jornada: