El servicio eléctrico se normalizó un 95% tras el temporal en Misiones

Tras el paso de un frente de tormentas de gran intensidad que afectó a la provincia de Norte a Sur, Energía de Misiones logró restablecer más del 90% de las líneas de media tensión mediante un operativo continuo de sus cuadrillas técnicas. El servicio eléctrico se normalizó en un 95%, aunque persisten reparaciones pendientes y atención a reclamos puntuales en varias localidades.

Zonas más afectadas

Los trabajos se concentran en completar la recuperación del suministro en las zonas más golpeadas del Norte y Noreste. En Puerto Iguazú queda pendiente la reparación del 30% de las 2000 hectáreas y áreas puntuales de la zona céntrica y Villa Alta, donde están presentes los equipos técnicos. Las zonas donde se requirieron traslados de equipos especializados desde Posadas por daños importantes en líneas de 33kV son Comandante Andresito, San Antonio y sus zonas rurales, Bernardo de Irigoyen y sus zonas de influencia.

En San Antonio se puso en marcha la generación térmica para alimentar a la zona urbana. En Bernardo de Irigoyen se alimenta parte de la demanda en isla, con generación local limitada, mientras que San Pedro y sus zonas de influencia se encuentran normalizados.

Reclamos y tareas pendientes

En Posadas quedan pendientes reclamos individuales que están siendo atendidos y se superarán en la jornada, mientras que ya se repararon todas las afectaciones en líneas de media y baja tensión. También quedan pendientes reclamos puntuales en Garupá y Candelaria, donde se logró reponer el ciento por ciento de las líneas de media tensión.

Además se continúa trabajando en zonas suburbanas y rurales de los distintos municipios como Campo Viera, Campo Grande, San Javier, Puerto Libertad y San Ignacio, las que se irán evacuando en las próximas horas.

Canales de reclamo

Para realizar reclamos técnicos, los usuarios pueden comunicarse a través de: