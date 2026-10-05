Valdés vuelve de Europa y busca financiamiento para obras energéticas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, regresa al país tras una gira por Europa con un objetivo central: consolidar el financiamiento internacional para el Programa Anillo Noroeste y Cierre Norte, un plan de conectividad eléctrica que el gobierno provincial presentó ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) durante la Argentina Week.

El programa contempla tres obras: una línea de alta tensión de 132 kV a lo largo de la Ruta Nacional 118, la construcción de dos estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel, y la ampliación de la ET Brugne.

Las obras previstas

Línea de Alta Tensión en 132 kV: se desplegará por la RN 118 y conectará Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel. El diseño en anillo reemplazará el sistema lineal en "antena" y aportará estabilidad ante fallas en la red.

se desplegará por la RN 118 y conectará Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel. El diseño en anillo reemplazará el sistema lineal en "antena" y aportará estabilidad ante fallas en la red. Nuevas Estaciones Transformadoras: se construirán desde cero dos ET en Santa Rosa y Curuzú Laurel, en jurisdicción de San Miguel, para reducir la potencia de alta tensión y garantizar el suministro a usuarios residenciales e industriales.

se construirán desde cero dos ET en Santa Rosa y Curuzú Laurel, en jurisdicción de San Miguel, para reducir la potencia de alta tensión y garantizar el suministro a usuarios residenciales e industriales. Ampliación de la ET Brugne: repotenciación de la estación que vinculará el nuevo tendido con el Sistema Interconectado Provincial.

El regreso de Valdés activa la mesa técnica del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Energía, que deberán preparar la llegada de auditorías externas. La visita del equipo técnico de la AFD a Corrientes está programada para el próximo mes, cuando los evaluadores recorran las trazas proyectadas para dictaminar la viabilidad técnica y ambiental del desembolso.

El impacto en la cuenca forestal

Según fuentes oficiales, las obras alcanzarán a más de 30.000 usuarios residenciales en los municipios del corredor de la RN 118. La línea de 132 kV permitirá evacuar la energía generada por biomasa forestal en el polo maderero de Santa Rosa, donde subproductos como aserrín, corteza y chips se utilizan como combustible de una usina térmica.

El sistema de transporte actual opera al límite de su capacidad. Con la nueva infraestructura, la provincia busca vender los excedentes de energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir el riesgo de incendios en los predios de los aserraderos.

El vínculo con la Nación

El viaje a Francia también incluyó un encuentro institucional con el Gobierno nacional. En París, el presidente Javier Milei se reunió con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week, entre ellos Valdés, para analizar la situación económica y las oportunidades de inversión. Durante el encuentro, Milei destacó el potencial de sectores como la energía y los agronegocios y remarcó el trabajo conjunto entre mandatarios de distintas pertenencias políticas.