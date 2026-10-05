Virasoro se prepara para la Estudiantina 2026
El sábado 10 y domingo 11 , la Av. Lavalle será el escenario de la Estudiantina. Las entradas costarán 3 mil pesos y el inicio está previsto para las 21.
Por WebMaster 1 min de lectura164 visualizaciones
Fecha y lugar
La Estudiantina de Virasoro se realizará el sábado 10 y domingo 11 en la Av. Lavalle, donde los jóvenes mostrarán ritmo, color y simpatía.
Entradas y horario
- La entrada costará 3 mil pesos.
- El inicio será a las 21 hs.
Ensayo técnico
Se llevó a cabo el ensayo técnico de los participantes, instancia previa al evento. Estas son algunas imágenes de lo que se viene.
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