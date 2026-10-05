Virasoro se prepara para la Estudiantina 2026

El sábado 10 y domingo 11 , la Av. Lavalle será el escenario de la Estudiantina. Las entradas costarán 3 mil pesos y el inicio está previsto para las 21.

Por WebMaster 5 de octubre de 2026 · 07:26 1 min de lectura 164 visualizaciones

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Fecha y lugar La Estudiantina de Virasoro se realizará el sábado 10 y domingo 11 en la Av. Lavalle, donde los jóvenes mostrarán ritmo, color y simpatía. Entradas y horario La entrada costará 3 mil pesos .

. El inicio será a las 21 hs. Ensayo técnico Se llevó a cabo el ensayo técnico de los participantes, instancia previa al evento. Estas son algunas imágenes de lo que se viene.

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