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Virasoro se prepara para la Estudiantina 2026

El sábado 10 y domingo 11 , la Av. Lavalle será el escenario de la Estudiantina. Las entradas costarán 3 mil pesos y el inicio está previsto para las 21.

Por WebMaster 1 min de lectura164 visualizaciones
Virasoro se prepara para la Estudiantina 2026

Fecha y lugar

La Estudiantina de Virasoro se realizará el sábado 10 y domingo 11 en la Av. Lavalle, donde los jóvenes mostrarán ritmo, color y simpatía.

Entradas y horario

  • La entrada costará 3 mil pesos.
  • El inicio será a las 21 hs.

Ensayo técnico

Se llevó a cabo el ensayo técnico de los participantes, instancia previa al evento. Estas son algunas imágenes de lo que se viene.

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