Virasoro reunió el Provincial de Mini e Infantiles de handball
El torneo convocó a niños y equipos de la provincia durante dos jornadas en Virasoro. Al cierre se entregaron medallas a todos los participantes.
Por WebMaster 1 min de lectura25 visualizaciones
El Provincial de Mini e Infantiles de Handball se disputó en Virasoro y reunió a niños y equipos durante dos jornadas. El torneo se desarrolló a lo largo de dos días en la ciudad de Virasoro.
Cierre y reconocimiento
Al finalizar la competencia se entregaron medallas a los niños que participaron. La organización reconoció el entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso de los chicos.
Un espacio para compartir
El encuentro combinó competencia con aprendizaje y compañerismo entre los equipos. Cada partido dejó experiencias y fortaleció los valores que se construyen a través del deporte.
- Participaron niños y equipos de la provincia.
- La sede fue la ciudad de Virasoro.
- Hubo entrega de medallas para todos los participantes.
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