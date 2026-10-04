Virasoro reunió el Provincial de Mini e Infantiles de handball

El Provincial de Mini e Infantiles de Handball se disputó en Virasoro y reunió a niños y equipos durante dos jornadas. El torneo se desarrolló a lo largo de dos días en la ciudad de Virasoro.

Cierre y reconocimiento

Al finalizar la competencia se entregaron medallas a los niños que participaron. La organización reconoció el entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso de los chicos.

Un espacio para compartir

El encuentro combinó competencia con aprendizaje y compañerismo entre los equipos. Cada partido dejó experiencias y fortaleció los valores que se construyen a través del deporte.