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Virasoro reunió el Provincial de Mini e Infantiles de handball

El torneo convocó a niños y equipos de la provincia durante dos jornadas en Virasoro. Al cierre se entregaron medallas a todos los participantes.

Por WebMaster 1 min de lectura25 visualizaciones
Virasoro reunió el Provincial de Mini e Infantiles de handball

El Provincial de Mini e Infantiles de Handball se disputó en Virasoro y reunió a niños y equipos durante dos jornadas. El torneo se desarrolló a lo largo de dos días en la ciudad de Virasoro.

Cierre y reconocimiento

Al finalizar la competencia se entregaron medallas a los niños que participaron. La organización reconoció el entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso de los chicos.

Un espacio para compartir

El encuentro combinó competencia con aprendizaje y compañerismo entre los equipos. Cada partido dejó experiencias y fortaleció los valores que se construyen a través del deporte.

  • Participaron niños y equipos de la provincia.
  • La sede fue la ciudad de Virasoro.
  • Hubo entrega de medallas para todos los participantes.

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