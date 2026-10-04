Corrientes: semana con calor en ascenso y lluvias intermitentes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el miércoles será el día más caluroso, con 30°C, y que el viernes llegará un descenso de temperatura con cielo nublado.

Por WebMaster 4 de octubre de 2026 · 17:11 1 min de lectura 20 visualizaciones

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Después de un fin de semana con lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo seguirá el tiempo esta semana en Corrientes. El organismo prevé temperaturas en ascenso y episodios de inestabilidad en varios días. El detalle día por día Lunes 5: mínima de 17°C y máxima de 26°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas.

mínima de 17°C y máxima de 26°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas. Martes: jornada más estable, con mínima de 16°C y máxima de 28°C, sin probabilidad significativa de lluvias.

jornada más estable, con mínima de 16°C y máxima de 28°C, sin probabilidad significativa de lluvias. Miércoles: se espera el día más caluroso de la semana, con temperaturas que llegarán a los 30°C. Durante la tarde y la noche podría regresar la inestabilidad, con entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas.

se espera el día más caluroso de la semana, con temperaturas que llegarán a los 30°C. Durante la tarde y la noche podría regresar la inestabilidad, con entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas. Jueves: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante la mañana. Luego el tiempo tendería a mejorar.

mínima de 21°C y máxima de 28°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante la mañana. Luego el tiempo tendería a mejorar. Viernes: descenso de temperatura, con mínima de 21°C y máxima de 24°C, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Un cierre de semana más fresco El viernes marcará el final de la semana con un descenso térmico respecto de los días anteriores. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será baja, según el pronóstico del SMN.

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