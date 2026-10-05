Messi se despide de la Selección ante Benín en el Monumental

Lionel Messi tendrá este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina. La práctica será a las 17.30 en el predio de la AFA, un día antes del amistoso de despedida ante Benín, que se jugará el martes a las 20 en el estadio Monumental.

Messi anunció su retiro de la Selección el 31 de agosto con una carta publicada en sus redes sociales. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió el capitán.

Los números de una trayectoria

A lo largo de dos décadas con la camiseta argentina, Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias.

El domingo, el rosarino se sumó a la concentración: entrenó por la tarde y después compartió un asado con sus compañeros, que fue difundido por la cuenta oficial del equipo. La práctica de ese día comenzó en el gimnasio, donde los futbolistas que jugaron ante Burkina Faso hicieron recuperación durante cuarenta minutos. El resto complementó con movimientos de velocidad y coordinación en cancha. Luego, bajo las órdenes de Lionel Scaloni, hubo fútbol formal de 45 minutos en espacio reducido y, sobre el cierre, fútbol en espacio acortado.

Definición del equipo y homenaje

En la práctica de este lunes, Scaloni empezará a definir la formación titular para enfrentar a Benín. A los jugadores que fueron parte de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se sumaron el domingo Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Desde la organización mantienen hermetismo sobre cómo será el homenaje al 10. Las entradas para la despedida están agotadas. Los hinchas sin tickets podrán participar del Fan Fest de la AFA en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental. El espacio abrirá desde el mediodía hasta la medianoche y ofrecerá música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, espacios interactivos y la presencia de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

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