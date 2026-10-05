Schiff pide regular la IA y advierte por la corrupción en la Casa Blanca

El senador demócrata por California Adam Schiff afirmó que el Congreso debe avanzar con una regulación formal de la inteligencia artificial y cuestionó el acuerdo voluntario que un grupo de empresas tecnológicas firmó en la Casa Blanca. Según Schiff, esas compañías dicen en privado que necesitan reglas claras, pero evitan confrontar al presidente.

El pacto voluntario y la sombra de Trump

El senador señaló que los ejecutivos que participaron del anuncio evitan enfrentar a un presidente que describió como vengativo. "Dicen lo que él quiere escuchar cuando están en su presencia", sostuvo, y remarcó que las mismas empresas piden regulación cuando están lejos del recinto oficial.

Para Schiff, la IA representa una amenaza de seguridad nacional de primer orden. Mencionó el uso de sistemas autónomos en el Pentágono y pidió investigar qué papel pudo haber tenido la IA en la selección de blancos del bombardeo a una escuela de niñas en Irán. También cuestionó que se haya perseguido a Anthropic por negarse a usar sus modelos para vigilancia masiva doméstica o armas totalmente autónomas.

Propiedad intelectual y el antecedente de las redes

Schiff integra varios subcomités del Poder Judicial del Senado vinculados a tecnología: propiedad intelectual, privacidad y antitrust. Junto al senador Curtis trabaja en un proyecto para obligar a las empresas a informar qué material protegido por derechos de autor usaron para entrenar sus modelos.

El senador reconoció que el Congreso hizo "un trabajo pésimo" al regular las redes sociales y advirtió que con la IA no se pueden repetir esos años de demora, porque los riesgos son mayores. También mencionó un fallo de la Corte Suprema que anuló la doctrina Chevron, lo que permite a los tribunales revisar las decisiones de agencias expertas y podría trabar en litigios cualquier regulación nueva.

Consultado sobre si apoyaría un nuevo juicio político contra Trump, Schiff respondió que el foco actual está en la corrupción dentro de la administración y en la falta de respuestas oficiales sobre los riesgos de la IA.