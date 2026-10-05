Gallardo sigue sin ganar en Ecuador: cayó por penales ante Panamá

Marcelo Gallardo sumó su tercera derrota consecutiva como entrenador de Ecuador. En el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin, La Tri igualó 1-1 con Panamá en el tiempo reglamentario y cayó 7-6 en la definición por penales.

El equipo ecuatoriano cerró así su gira por Asia sin victorias, tras las caídas ante Corea del Sur y Japón.

Los resultados de la gira

Corea del Sur 3 - Ecuador 0

Japón 0 - Ecuador 0 (5-4 en penales)

Panamá 1 - Ecuador 1 (7-6 en penales)

El primer partido de la gira marcó el debut de Gallardo al frente de Ecuador después del Mundial 2026. El balance de la gira fue de dos empates y una derrota, con dos caídas en definiciones por penales.

Lo que dijo Gallardo

A pesar de los resultados, el entrenador destacó la actitud de sus dirigidos. "Me gusta que a este equipo no le gusta perder, me gusta esa mentalidad", afirmó en conferencia de prensa.

De cara a la Copa América 2028 y a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, Gallardo se mostró optimista: "Me voy con buenas sensaciones de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta selección".

Además, adelantó que en la próxima fecha FIFA el equipo tendrá menos viajes y que buscará consolidar una idea de juego: "Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto. Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando, porque todavía faltan jugadores importantes".