Salud Pública refuerza la vacunación antigripal y contra el dengue

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación del Calendario Nacional en tiempo y forma. También recomienda la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

Personal de la salud.

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses, con dos dosis separadas por al menos 4 semanas.

Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis. En estos casos deben presentar orden médica que acredite la condición.

Personas mayores de 65 años, que no requieren orden médica por tratarse de un grupo de riesgo.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de la provincia. Hay que concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Puntos de vacunación en Capital

De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, funcionan la Estación Saludable de Plaza Cabral y el Hospital de Campaña Escuela Hogar, este último para personas desde los 15 años. En todos los casos se debe asistir con DNI y carnet de vacunación.

La vacunación escolar continuará la próxima semana con este cronograma:

Lunes 5: Escuela Normal Dr. Gregorio Juan Pujol, de 9 a 12 y de 14 a 17.

Martes 6: Escuela Técnica Carmen M. de Llano, en el mismo horario.

Miércoles 7: Colegio Secundario General San Martín, de 9 a 12, y Escuela Secundaria Manuel Belgrano, de 14 a 17.

Jueves 8: Colegio Secundario Presidente Hipólito Yrigoyen, de 9 a 12 y de 14 a 17.

Campaña contra el dengue

Salud Pública fortaleció la campaña de vacunación contra el dengue con un punto en la plaza Vera. Atiende los viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13. Está dirigida a personas de entre 4 y 59 años, que solo deben llevar su DNI; los menores de edad tienen que asistir acompañados por un adulto. En el interior, la vacunación se realiza en los vacunatorios de cada ciudad.