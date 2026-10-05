La Fiesta Nacional del Mate y la Amistad llega a Virasoro
Se realizará el 28 y 29 de noviembre en la Liga Virasoreña de Fútbol, con dos noches de música y encuentro para compartir en familia y con amigos.
Por WebMaster 1 min de lectura60 visualizaciones
La Fiesta Nacional del Mate y la Amistad se celebrará el 28 y 29 de noviembre en la sede de la Liga Virasoreña de Fútbol. El evento propone dos jornadas con música y actividades para disfrutar con amigos y familia.
Una propuesta para compartir
La organización invita a los asistentes a llevar su mate y sumarse a las dos noches de festejo, pensadas como un espacio de encuentro y recreación.
- Fechas: 28 y 29 de noviembre
- Lugar: Liga Virasoreña de Fútbol
- Actividades: música y encuentro
Cómo participar
La convocatoria está abierta a todo el público. La entrada consiste en preparar el mate y acercarse al predio durante las dos noches previstas.
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