La Fiesta Nacional del Mate y la Amistad llega a Virasoro

La Fiesta Nacional del Mate y la Amistad se celebrará el 28 y 29 de noviembre en la sede de la Liga Virasoreña de Fútbol. El evento propone dos jornadas con música y actividades para disfrutar con amigos y familia.

Una propuesta para compartir

La organización invita a los asistentes a llevar su mate y sumarse a las dos noches de festejo, pensadas como un espacio de encuentro y recreación.

Fechas: 28 y 29 de noviembre

28 y 29 de noviembre Lugar: Liga Virasoreña de Fútbol

Liga Virasoreña de Fútbol Actividades: música y encuentro

Cómo participar

La convocatoria está abierta a todo el público. La entrada consiste en preparar el mate y acercarse al predio durante las dos noches previstas.