Milei intimó al Reino Unido por el petróleo en Malvinas

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión fue anunciada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y difundida por Milei en su cuenta de X.

El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a frenar la explotación de hidrocarburos en un plazo de dos semanas. Si no lo hace, anticipó que solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que reclama sobre la Plataforma Continental.

El planteo jurídico

El Ejecutivo sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional. Para respaldar su posición, mencionó la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

El arbitraje se enmarca en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir la explotación de hidrocarburos que Argentina considera ilegítima y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales de la Plataforma Continental.

Rechazo a la respuesta británica

El comunicado expresó el rechazo del Gobierno argentino a la respuesta del Reino Unido luego de la intervención de Milei ante la Asamblea General de la ONU. La administración nacional cuestionó la denominación de las islas como "Territorio Británico de Ultramar" y volvió a objetar el referéndum realizado en 2013. Según la posición oficial, esos elementos no modifican la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

Operaciones de una empresa británica

Presidencia informó que se detectaron operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica y, según el comunicado, sin autorización de las autoridades argentinas. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas vinculadas a esas operaciones.

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional", concluyó el comunicado oficial.