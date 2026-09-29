El Gobierno busca avanzar con la eliminación de las PASO en París

El Gobierno nacional busca aprovechar la Argentina Week de París para avanzar en la negociación con los gobernadores por la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las PASO. Trece mandatarios acompañarán a Javier Milei en el foro de inversiones que se realizará entre el miércoles y el viernes, y la Casa Rosada espera mantener reuniones con ellos para acercar posiciones.

Entre los gobernadores confirmados están Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La negociación con los bloques aliados

Según fuentes del Gobierno, las conversaciones se centran en tres sectores: el PRO, el radicalismo referenciado en los gobernadores y los mandatarios del norte y la cordillera. Karina Milei condicionó el éxito de las tratativas a los eventuales acuerdos electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores para que el partido no les haga frente, o lo haga con menor fuerza, en sus distritos.

"En cuanto se aten esas conversaciones, tendremos los números para avanzar con la eliminación de las PASO", evaluó un integrante de la mesa política. En el oficialismo admiten que la negociación es compleja: "Es una negociación con 12 gobernadores, dos partidos. No es fácil ni simple".

Los plazos y las alternativas

El Gobierno sostiene que no está "falto de tiempo" y confía en reunir los votos antes de fin de año. La Cámara Nacional Electoral advirtió a inicios de septiembre que cualquier modificación del sistema de votación debe aprobarse con antelación suficiente para aplicarse en 2027.

La mesa política mantiene como objetivo primario eliminar las PASO, aunque Patricia Bullrich señaló que esa posibilidad no reúne los consensos necesarios en el Congreso. Como alternativas se barajan una suspensión o volver a las primarias optativas, una propuesta que no convence a los estrategas del oficialismo.

En el Senado reconocen que las tratativas no avanzaron desde que Bullrich debió convocar un cuarto intermedio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La prioridad del oficialismo es cerrar un acuerdo con el bloque radical, que cuenta con 10 bancas en la cámara alta que responden a 5 gobernadores.

Otro foco de resistencia es el PRO, que en su última reunión de mesa ejecutiva decidió mantener las primarias. "Están pidiendo que saquemos las PASO, pero hasta ahora nuestra postura partidaria es mantenerlas", enfatizaron desde el bloque en el Senado. En Diputados conviven varias posturas, entre ellas la del jefe de bloque, Cristian Ritondo, que se inclina por convertir a las primarias en optativas.

En paralelo, varios gobernadores ya se expresaron en favor de eliminar las primarias tras encuentros con Diego Santilli, entre ellos Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan).