La Corte reabre el debate por el DNU 70 y el INYM podría recuperar sus facultades

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión no se pronunció sobre la validez del decreto: resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para cuestionarlo. Con eso, el expediente volvió al Congreso.

El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Ahora la oposición en Diputados busca reunir 129 votos para habilitar una sesión especial el 7 o el 14 de octubre y voltear el decreto con mayoría simple. Si Diputados rechaza el DNU 70/2023, queda derogado en su totalidad.

El impacto en la yerba mate

El DNU 70/2023 tiene 366 artículos. Además del capítulo de tierras, modificó el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Antes del decreto, el organismo fijaba un precio de referencia para el kilogramo de hoja verde, la herramienta que equilibraba la relación entre los pequeños productores y las empresas concentradas del sector.

El DNU eliminó esas facultades y regulaciones. Desde entonces, el sector yerbatero acumula 28 meses consecutivos en señal roja según el Semáforo de Economías Regionales de CONINAGRO.

El precio que recibe el productor está por debajo del costo de producción. Las 13.500 familias que dependen de la actividad no cubren sus costos. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, describió la situación como "una destrucción de la economía yerbatera". En julio, el ministro Federico Sturzenegger les dijo a los directivos del INYM que "no habrá cambios".

Si la oposición logra derogar el DNU, el INYM recuperaría de manera automática las facultades regulatorias que perdió en diciembre de 2023.

Los números y los actores

La coalición que impulsa el rechazo reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, dijo que "los objetivos son claros, el pueblo en las calles y el rechazo pleno del DNU 70". El senador radical Martín Lousteau afirmó que el decreto "es inconstitucional" y que en Diputados "tenemos la oportunidad de revertirlo".

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el intento de avanzar con la extranjerización de tierras por vía legislativa fue "apresurado" y que el fallo podría costarle al Gobierno la caída del mega decreto. Sobre la posibilidad de que la oposición lo voltee, respondió que "es una posibilidad".

La definición dependerá de cómo se posicionen los bloques de las fuerzas provinciales.

El oficialismo misionero tiene cuatro diputados en el bloque Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. También integran la Cámara Baja Emmanuel Bianchetti (PRO) y Maura Gruber y Diego Hartfield (La Libertad Avanza), de quienes se descuenta el respaldo al decreto. En 2024, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut dieron quórum pero se abstuvieron. Con Carlos Rovira fuera del esquema de gobierno y Hugo Passalacqua al frente de la provincia, se espera una postura más crítica hacia las medidas de la Casa Rosada.