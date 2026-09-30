Valdés pidió eliminar las PASO y criticó su costo

El exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés se pronunció a favor de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que esos comicios "le costaron a los argentinos fortunas y no resolvieron absolutamente nada".

En declaraciones al programa De Regreso, por Radio LT7 y Canal 13 Max, Valdés afirmó que la selección de candidatos debe volver a ser responsabilidad de los partidos políticos. "Soy un convencido de que son los partidos políticos los que tienen que proponer los candidatos a la sociedad, a su costo y sacrificio, y no hacerle pagar a toda la ciudadanía boletas carísimas, elecciones carísimas, espacios políticos carísimos", expresó.

Partidos fuertes

Para el exmandatario, el mecanismo vigente desgasta la institucionalidad democrática. "Las PASO terminan disolviendo a los partidos políticos, porque pasan la responsabilidad a la sociedad y aparte cualquiera se presenta de cualquier modo, luego no le responde a nadie y termina villanizando los partidos políticos", dijo. Y agregó: "Las democracias que tienen éxito tienen partidos políticos fuertes, no débiles".

Valdés recordó que "una persona sin partido político fue presidente, no le fue necesario crearlo, luego creó su partido" y concluyó que por esos motivos resulta necesario suprimir ese esquema electoral.

Oportunidades comerciales y empleo

En el plano económico, Valdés se refirió al reciente entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea. Señaló que se trata de un proceso de más de dos décadas destrabado por razones geopolíticas de seguridad alimentaria y destacó el potencial exportador de Corrientes.

"Corrientes tiene un montón de oportunidades en Francia con nuestras economías regionales, de poder ingresar y comenzar a comerciar lo que tenemos nosotros que es complementario con lo de Francia, por ejemplo la ganadería, el arroz...", afirmó.

También hizo hincapié en la necesidad de generar valor agregado para potenciar el empleo local a través del sector privado. "Está en nosotros que podamos industrializar y traer empresas que se quieran instalar en esta zona y le puedan agregar valor a nuestros productos y que nosotros podamos vender mano de obra correntina al mundo", sostuvo. Recordó que la provincia cuenta con un fondo crediticio de unos 8 mil millones de pesos para desarrollar la industria frigorífica de exportación a diez años.

Ley de Tierras

Por último, Valdés se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Aclaró que la norma fue derogada por el DNU 70/2023 del Ejecutivo Nacional y no por una autorización judicial irrestricta a extranjeros. "No es que la Corte autoriza la venta de tierras a extranjeros sin límite", puntualizó, y concluyó: "Los que venden la tierra son los argentinos y no lo hacen con un revólver en la cabeza".