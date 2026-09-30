Argentina vuelve a jugar ante Bolivia con varias dudas en el once

La Selección Argentina jugará este miércoles ante Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en su primer partido oficial después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo, pero el entrenamiento del martes dejó pistas sobre varias modificaciones respecto del último encuentro.

Las novedades que probó Scaloni

El principal indicio del ensayo táctico fue la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque. La posible formación también tendría a Nicolás Paz entre los titulares, mientras que Franco Mastantuono esperaría su oportunidad.

En el mediocampo, Scaloni probó a Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister para compartir el eje. Valentín Barco aparece como alternativa y pelea el puesto con Matías Soulé.

Las dudas en la defensa

El lateral derecho pareciera estar reservado para Agustín Giay, pero por la banda izquierda Facundo Medina y Román Vega compiten por un lugar.

Como es costumbre, el entrenador mantendrá el equipo en reserva hasta el momento del partido.

El probable once