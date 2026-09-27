Detuvieron a una madre por sedar a su hijo de 5 años

La fiscal Mariana Curra Samaniego, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Quilmes, investiga una serie de descompensaciones sin causa médica clara que sufrió un chico de 5 años durante una internación en la Clínica del Niño y la Familia, en Quilmes Oeste.

La hipótesis que se investiga es que la madre habría mantenido enfermo al nene de forma deliberada mientras personas de su entorno reunían fondos para afrontar un supuesto tratamiento médico.

Cómo empezó el caso

El nene ingresó a la clínica el 18 de agosto con cefalea y hormigueo o debilidad en las piernas. Antes de esa internación, en consultas pediátricas, ya había mostrado malestares gastrointestinales y palidez.

Los estudios iniciales no lograron determinar el origen de esos síntomas. Durante la internación tuvo una complicación intrahospitalaria y luego atravesó episodios que alternaban mejorías con recaídas que el equipo médico no conseguía explicar.

Las sospechas dentro de la clínica

Según surge del expediente, las sospechas se originaron en el propio centro de salud: cuando el chico mostraba señales de recuperación en la terapia intensiva, volvía a descompensarse después de las visitas de su madre.

Por ahora no hay un diagnóstico médico que explique los episodios que motivaron la internación. La investigación busca determinar si las recaídas se debieron a la evolución de un cuadro clínico todavía no identificado o a la administración de sustancias.