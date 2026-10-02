Biogénesis Bagó exporta por primera vez vacunas a Europa

El laboratorio argentino Biogénesis Bagó concretó su primer envío de vacunas contra la fiebre aftosa a un país de la Unión Europea. El destino fue Chipre, que enfrenta una emergencia sanitaria por un brote de la variante SAT1, originaria del sur de África.

Hasta ahora, el bloque comunitario se abastecía exclusivamente de laboratorios europeos. La empresa calificó la operación como un hito para la producción veterinaria nacional.

La emergencia en Chipre

Chipre perdió su estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el 19 de febrero, tras la detección de varios brotes en la región de Lárnaca. Desde entonces, las autoridades locales restringieron el movimiento de animales, suspendieron las exportaciones de ganado en pie y pusieron en marcha un programa de vacunación de emergencia.

La variante SAT1 también fue detectada en países del norte de África, Medio Oriente, Grecia, Turquía, Mongolia y China. Las formulaciones habituales no ofrecen protección adecuada contra esta cepa, por lo que se requieren vacunas específicas.

"Cuando la enfermedad comenzó a diseminarse por el territorio, quedó claro que continuar exclusivamente con el sacrificio sanitario implicaba pérdidas económicas muy elevadas, además de las compensaciones a los productores. La vacunación representa una alternativa mucho más eficiente para el país y la región desde el punto de vista sanitario y económico", señaló Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó.

Respaldo científico

Un estudio de Wageningen Bioveterinary Research, laboratorio de referencia mundial en fiebre aftosa, validó que la vacuna de la compañía brinda un 100% de protección frente a la cepa SAT1 topotipo III con dos dosis y un 86% con una sola aplicación. Es el mismo ensayo que SENASA realiza a las vacunas usadas en Argentina.

"Es un hito porque es el primer envío de una vacuna desarrollada y elaborada en Argentina hacia un país comunitario. El mundo en general y en este caso Chipre en particular enfrentan una demanda insatisfecha de vacunas contra la fiebre aftosa como consecuencia de los brotes que están ocurriendo en varios países de distintos continentes", agregó Turic.

Presencia internacional

Biogénesis Bagó comercializa sus productos en más de 70 países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Produce 300 millones de dosis de vacuna antiaftosa por año y administra uno de los mayores bancos de antígenos del mundo, con capacidad para 110 millones de dosis.

La compañía tiene 13 filiales y ocho sitios productivos en seis países, con más de 1.300 colaboradores. Su portafolio supera los 270 productos para más de diez especies animales. Desde hace más de veinte años provee bancos de antígenos a Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Taiwán, Brasil y Argentina.

El envío a Chipre se suma a su presencia creciente en Europa, donde opera desde su filial en España.