Google pausa su programa de recompensas por bugs por el aluvión de reportes con IA

Google pausó su programa de recompensas por vulnerabilidades en software de código abierto. La medida rige desde el 1 de octubre y la empresa prometió una actualización recién en el primer trimestre de 2027.

La compañía atribuyó la decisión a un "aumento significativo" de envíos automatizados, en su mayoría inválidos. El anuncio se publicó en la cuenta de X de Google y en el sitio del programa.

Reportes inválidos y alucinaciones

Según Tom's Hardware, los ingenieros de Google y los mantenedores de proyectos de código abierto quedaron desbordados por reportes que eran inválidos o contenían alucinaciones.

El año pasado, TechCrunch había informado que especialistas en ciberseguridad advertían que el contenido generado con IA representaba un riesgo serio para los programas de recompensas por bugs.

El programa afectado es el Open Source Software Vulnerability Rewards Program, que premiaba a investigadores por encontrar fallas en el software de código abierto de la empresa.

Qué pasa con los participantes

Mientras dure la pausa, Google recomendó a los participantes considerar sus otros programas de recompensas por vulnerabilidades.