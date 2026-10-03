TelCo recibió a estudiantes de infraestructura informática en Corrientes

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Infraestructura Informática del Instituto Superior de Formación Docente María Luisa Román de Frechou visitaron las instalaciones de TelCo en Corrientes. La jornada incluyó un recorrido por el trabajo que la empresa realiza en el sector de telecomunicaciones.

La visita

Durante el encuentro, los alumnos conocieron de cerca las soluciones tecnológicas que TelCo desarrolla y el funcionamiento cotidiano de la compañía. La actividad buscó acercar a los estudiantes al ámbito profesional de la infraestructura informática y las telecomunicaciones.

Recorrido por las instalaciones de TelCo.

Presentación de las soluciones tecnológicas que desarrolla la empresa.

Contacto directo con el trabajo profesional del sector.

Formación y vínculo con el sector

La empresa señaló que estos encuentros permiten compartir conocimientos y generar nuevas experiencias para los estudiantes. Según TelCo, este tipo de visitas buscan acercar a los alumnos al mundo de la tecnología y las telecomunicaciones y vincular la formación académica con la actividad profesional.

La actividad se enmarca en la relación entre el instituto y la empresa, orientada a que los estudiantes de la tecnicatura conozcan entornos reales de trabajo en infraestructura informática.