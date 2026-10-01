Reddit elimina los RSS y cierra su API pública en 2027

Reddit anunció que dejará de ofrecer soporte para feeds RSS y que cerrará el acceso público a su API. La empresa justificó la decisión al señalar que los RSS se convirtieron en una "superficie común para el scraping a gran escala y el abuso automatizado".

El fin de los RSS será el 13 de noviembre, mientras que el cierre del acceso público a la API está previsto para marzo de 2027. Los anuncios forman parte de una serie de actualizaciones para moderadores y desarrolladores.

Qué cambia para moderadores y usuarios

Los RSS son formatos de sindicación que permiten a usuarios y aplicaciones acceder a las actualizaciones de un sitio web de manera estandarizada. Se popularizaron en la era de los blogs y permitían suscribirse a los nuevos contenidos de una página desde un lector de noticias.

Para los moderadores que usaban canales RSS como alertas, Reddit recomienda migrar a la aplicación Discord Relay Devvit. La empresa sugirió revisar las configuraciones y trasladar los flujos de trabajo antes del 13 de noviembre para evitar interrupciones. Sin embargo, aclaró que no hay reemplazo para los RSS que se usaban fuera de la comunidad de moderadores.

Moderadores ya habían expresado su preocupación por el impacto en su trabajo cuando la compañía anticipó el fin de los RSS. Muchos usuarios también señalaron que los RSS eran su forma de acceder al contenido de Reddit.

API pública, Old Reddit y registro de desarrolladores

El cierre de la API pública afectará a las herramientas que la usaban para acceder de forma programática a las conversaciones de Reddit, incluidos productos de escucha social, de investigación y asistentes de inteligencia artificial. Esos asistentes hoy pueden usar Reddit para responder preguntas, pero tras el cierre deberán recurrir a acuerdos comerciales con la empresa para acceder a sus datos.

Reddit también informó avances en su Rules Hub y cambios en la automoderación, y anunció que agregará salvaguardas a la versión clásica de su sitio, conocida como Old Reddit. Entre ellas, limitará el acceso a moderadores con sesión iniciada y a usuarios recientes. La empresa atribuyó estas medidas al "scraping abusivo y el tráfico automatizado".

En los próximos meses, el acceso para usuarios con sesión iniciada a Old Reddit quedará limitado a quienes la hayan usado en los últimos 90 días.

Además, los desarrolladores de aplicaciones y bots de terceros aprobados deberán registrarlos ante la empresa antes del 12 de enero de 2027 para evitar interrupciones. Después de esa fecha, Reddit eliminará el acceso a la API para todo desarrollador que no se haya registrado.

La decisión de eliminar los RSS llega en un momento en que el contenido generado por los usuarios en los foros de Reddit se volvió un negocio rentable para la compañía a través de acuerdos de licencia para inteligencia artificial. En el segundo trimestre, Reddit informó que sus ingresos distintos de la publicidad crecieron un 24% interanual, hasta los 43 millones de dólares.