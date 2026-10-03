Apple refuerza el control del acceso total al disco en macOS

Apple anunció que introducirá controles adicionales para el permiso de "Acceso total al disco" (Full Disk Access) en macOS, una configuración que permite a las aplicaciones leer archivos, correos, mensajes e historial de navegación del usuario. La decisión llega días después de que un periodista afirmara que la app Muse, de Meta, leyó sus mensajes privados en una Mac, una acusación que Meta rechazó.

Qué cambia y por qué

En una publicación dirigida a desarrolladores, Apple sostuvo que algunos desarrolladores usan el Acceso total al disco de maneras que pueden poner en riesgo a los usuarios, al exponer todo lo que hay en sus sistemas sin que lo sepan o lo entiendan del todo.

La empresa dijo que los usuarios que quieran otorgar ese nivel de acceso solo podrán hacerlo mediante una acción muy explícita .

. Según Apple, a medida que los agentes de IA sean más capaces y autónomos, los riesgos de ese nivel de acceso crecerán de forma sustancial .

. La compañía afirmó que no respondió a una consulta periodística sobre el cambio.

El contexto de los reportes

El anuncio se produjo después de que Jason Aten, columnista de Inc., relatara que Muse conocía el contenido de sus mensajes privados aunque, según él, no había dado permiso al agente de IA. El caso puso en discusión el nivel de seguridad y confianza que los usuarios depositan en la IA de escritorio, capaz de controlar elementos del sistema y leer archivos y mensajes.

A eso se sumó un informe de Wired según el cual una falla en la app de ChatGPT para Mac podría haber permitido a atacantes acceder a datos sensibles.

Los agentes de IA que funcionan en el escritorio obtienen mayor acceso a archivos, mensajes y otro contenido personal cuando el usuario ajusta la configuración de macOS. En el caso de Muse, la app permite habilitar de forma opcional el Acceso total al disco.