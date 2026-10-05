Brasil define su futuro en un balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula
Con el 47,33% de los votos, Flávio Bolsonaro superó a Lula da Silva, que obtuvo el 44,81%. La segunda vuelta será el 25 de octubre.
Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Resultados de la primera vuelta
- Flávio Bolsonaro: 47,33% de los votos
- Lula da Silva: 44,81% de los votos
Ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta electoral.
Segunda vuelta
El balotaje se realizará el 25 de octubre.
Ambos candidatos volverán a enfrentarse en las urnas para definir al próximo presidente de Brasil.
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