Brasil define su futuro en un balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula

Con el 47,33% de los votos, Flávio Bolsonaro superó a Lula da Silva, que obtuvo el 44,81%. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

Por WebMaster 5 de octubre de 2026 · 07:25 1 min de lectura 52 visualizaciones

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Resultados de la primera vuelta Flávio Bolsonaro: 47,33% de los votos

Lula da Silva: 44,81% de los votos Ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta electoral. Segunda vuelta El balotaje se realizará el 25 de octubre. Ambos candidatos volverán a enfrentarse en las urnas para definir al próximo presidente de Brasil.

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