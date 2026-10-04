La Fiesta del Mate y la Amistad de Virasoro ya es nacional

La viceintendenta Julieta Canoniero recibió en la FIT América Latina el reconocimiento que declara a la celebración como Fiesta Nacional. La distinción fue entregada por el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni.

Por WebMaster 4 de octubre de 2026 · 23:34 1 min de lectura 29 visualizaciones

0 Sé el primero

Foto: Los Muertos Crew / Pexels La Fiesta del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro fue declarada Fiesta Nacional. El reconocimiento fue recibido por la viceintendenta Julieta Canoniero durante la FIT América Latina, y lo entregó el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni. Quién otorgó la distinción La declaración fue otorgada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de Corrientes. La gestión contó con el respaldo de la cartera provincial. Alcance de la medida La distinción corresponde a la declaración de la Fiesta del Mate y la Amistad como Fiesta Nacional.

El reconocimiento se recibió durante la FIT América Latina.

La celebración está ligada a la identidad de Virasoro y, con esta declaración, la ciudad busca proyectarse a nivel nacional, de acuerdo con lo expresado por las autoridades locales.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas