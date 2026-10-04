La Fiesta del Mate y la Amistad de Virasoro ya es nacional
La viceintendenta Julieta Canoniero recibió en la FIT América Latina el reconocimiento que declara a la celebración como Fiesta Nacional. La distinción fue entregada por el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni.
Por WebMaster 1 min de lectura29 visualizaciones
La Fiesta del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro fue declarada Fiesta Nacional. El reconocimiento fue recibido por la viceintendenta Julieta Canoniero durante la FIT América Latina, y lo entregó el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni.
Quién otorgó la distinción
La declaración fue otorgada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de Corrientes. La gestión contó con el respaldo de la cartera provincial.
Alcance de la medida
- La distinción corresponde a la declaración de la Fiesta del Mate y la Amistad como Fiesta Nacional.
- El reconocimiento se recibió durante la FIT América Latina.
- La celebración está ligada a la identidad de Virasoro y, con esta declaración, la ciudad busca proyectarse a nivel nacional, de acuerdo con lo expresado por las autoridades locales.
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