Gemini Live estrena descripciones de audio en tiempo real
Google lanzó Guided Vision, una función que usa la cámara del celular para describir en voz alta lo que se apunta. Está pensada para personas ciegas o con baja visión y ya funciona en dispositivos Android compatibles.
Google presentó Guided Vision, una función que se lanza hoy en Gemini Live para dispositivos Android compatibles. La herramienta usa inteligencia artificial para dar descripciones de audio en tiempo real de cualquier cosa que el usuario apunte con la cámara del teléfono.
Al compartir la cámara dentro de Gemini Live, la IA puede leer textos pequeños, describir el entorno, encontrar o identificar objetos cercanos y detallar características de elementos específicos.
Para quiénes está pensada
La función está diseñada para personas ciegas, con baja visión o que necesitan asistencia en situaciones puntuales. Es similar a VoiceOver Live Recognition, que Apple incorporó al iPhone y al Vision Pro.
Además de la app de Gemini, Guided Vision está disponible en Google TalkBack. Los usuarios también pueden configurar un atajo de accesibilidad desde la app de Configuración en dispositivos con Android 9 o superior, luego de que la función se anunciara en un paquete reciente de actualizaciones de Pixel.
Qué se puede hacer y qué no
- El usuario puede hacer preguntas de seguimiento sobre lo que está mirando, como pedirle a Gemini que lea la fecha de vencimiento de un producto que la IA ayudó a encontrar.
- Si se consulta por algo que no está en el cuadro, Google indica que Gemini da pistas de audio para ayudar a alinear la cámara.
- Google advierte que Guided Vision no debe usarse para navegación, orientación segura en desplazamientos ni detección de obstáculos, ni como reemplazo del bastón o de otras ayudas para la movilidad.
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