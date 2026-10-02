Gemini Live estrena descripciones de audio en tiempo real

Google presentó Guided Vision, una función que se lanza hoy en Gemini Live para dispositivos Android compatibles. La herramienta usa inteligencia artificial para dar descripciones de audio en tiempo real de cualquier cosa que el usuario apunte con la cámara del teléfono.

Al compartir la cámara dentro de Gemini Live, la IA puede leer textos pequeños, describir el entorno, encontrar o identificar objetos cercanos y detallar características de elementos específicos.

Para quiénes está pensada

La función está diseñada para personas ciegas, con baja visión o que necesitan asistencia en situaciones puntuales. Es similar a VoiceOver Live Recognition, que Apple incorporó al iPhone y al Vision Pro.

Además de la app de Gemini, Guided Vision está disponible en Google TalkBack. Los usuarios también pueden configurar un atajo de accesibilidad desde la app de Configuración en dispositivos con Android 9 o superior, luego de que la función se anunciara en un paquete reciente de actualizaciones de Pixel.

Qué se puede hacer y qué no