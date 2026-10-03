Valdés busca US$ 50 millones para el puerto de El Sombrero

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participa en París de la Argentina Week junto a otros 12 mandatarios provinciales. Su agenda está centrada en la búsqueda de inversiones para infraestructura y en el fortalecimiento del perfil exportador de la provincia.

El puerto de El Sombrero

Uno de los ejes de la presentación correntina ante inversores europeos es la búsqueda de financiamiento para modernizar el sistema portuario provincial, puntualmente en la localidad de El Sombrero.

"Buscamos darle a este nuevo puerto de Corrientes una infraestructura moderna. Hoy el puerto tiene mucha actividad: por allí sale litio, harina de hueso y producción forestal. Pero tiene muchos años y empieza a quedar complicado", explicó Valdés.

El proyecto requiere cerca de US$ 50 millones, según precisó el mandatario. La iniciativa apunta a consolidar un hub logístico en el Mercosur aprovechando la posición geográfica de la provincia.

"Corrientes es la única provincia que limita con tres países y necesitamos conectividad. Aspiramos a hacer un hub logístico que conecte a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay", señaló.

Producción y vínculo con la Nación

Valdés remarcó el potencial de la foresto-industria, la ganadería, el arroz, la yerba mate y el sector energético como motores de empleo.

Sobre el vínculo con la administración central, ratificó su pertenencia partidaria y diferenció los consensos fiscales de las discrepancias doctrinarias: "Somos radicales. Somos muy territoriales. Coincidimos en el equilibrio fiscal, en reducir el déficit, en cuidar los ingresos y en cuidar el Estado. Pero obviamente también hay diferencias notorias. Como provincia entendemos que nos sigue faltando obra pública. También creemos profundamente en la educación pública y gratuita".

PASO y Presupuesto

En el plano político institucional, el gobernador sentó posición sobre la reforma electoral y el debate presupuestario en el Congreso.

Sobre las PASO: "Entiendo que las PASO no se tienen que hacer. Es una elección que deberíamos eliminar. Deberían ser los partidos políticos quienes encuentren los caminos para resolver sus internas y no trasladar ese costo a la Argentina".

Sobre el Presupuesto: "Queremos que se entienda que la Nación tiene que acompañarnos más y respaldar algunas inversiones que son acotadas, pero cruciales para el desarrollo. El radicalismo debe construir una propuesta de futuro clara y profundamente federal".

Valdés integra la comitiva de gobernadores que participa de la Argentina Week en Francia, una gira institucional orientada a la captación de inversiones.