El río Uruguay crece más de un metro y sigue en alerta

El río Uruguay volvió a crecer en distintos puntos de la costa de Corrientes y mantiene en alerta a las localidades ribereñas. Los mayores incrementos se registraron en Garruchos y Santo Tomé, donde el nivel del agua subió más de un metro en un solo día.

Los registros en la costa correntina

En Garruchos, el río llegó a 10,40 metros, frente a los 9,10 metros de la medición anterior. El nivel de alerta en esa localidad es de 12 metros.

En Santo Tomé, el río alcanzó los 9,35 metros, después de haber marcado 7,58 metros. Su nivel de alerta está fijado en 11,50 metros, por lo que el registro actual se encuentra 2,15 metros por debajo de ese umbral.

Otros puntos de la costa también muestran ascensos:

Alvear: pasó de 6,42 a 6,87 metros (alerta en 9,50)

La Cruz: llegó a 6,73 metros, frente a 6,33 anteriores (alerta en 9,50)

Yapeyú: 6,38 metros

Paso de los Libres: 5,75 metros

Bonpland: 5,16 metros

Monte Caseros: 4,66 metros

Mocoretá: 8,66 metros

El pico y lo que pasa aguas arriba

Según las estimaciones oficiales, el pico de esta crecida se produciría durante las primeras horas del domingo, cuando el río podría alcanzar los 11 metros en el puerto de Santo Tomé.

El escenario está condicionado por lo que ocurre aguas arriba. El informe del Instituto Nacional del Agua (INA) señala que el tramo medio del río Uruguay atraviesa una nueva onda de crecida en aguas altas y que Alba Posse y Panambí, en Misiones, ya superaron sus niveles de alerta. En San Javier también se observa un ascenso importante y una aproximación al nivel de alerta.

Por ese motivo, las estimaciones para Santo Tomé permanecen sujetas a cambios: el pico previsto depende especialmente de las lluvias pronosticadas para este sábado. Prefectura y Defensa Civil monitorean la situación hora a hora, ya que nuevas precipitaciones de importancia en Misiones podrían incrementar los aportes hacia el río Uruguay y modificar el escenario previsto para las localidades correntinas.