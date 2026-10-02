Reconocen a policías de Corrientes por RCP, rescates y contención
El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, encabezó un acto para distinguir a efectivos que intervinieron en emergencias, desde maniobras de reanimación hasta rescates en incendios y contención ante intentos de suicidio.
Por WebMaster 1 min de lectura94 visualizaciones
El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, participó de un acto de reconocimiento a efectivos de la Policía por su actuación en distintas situaciones de urgencia.
Las intervenciones distinguidas
- Maniobras de RCP que permitieron asistir a personas en riesgo de vida.
- Rescates de personas durante incendios.
- Contención ante intentos de suicidio.
- Neutralización de situaciones de alto riesgo.
El sentido del reconocimiento
Según se informó, la distinción busca destacar el compromiso de los agentes que actúan en contextos críticos para proteger y asistir a la comunidad. El acto puso en valor el profesionalismo y la vocación de servicio demostrados en cada intervención.
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