Valdés se reunió con Milei en París por la Argentina Week
El gobernador de Corrientes participó del encuentro con el presidente y otros doce mandatarios provinciales, centrado en la economía y la atracción de inversiones. Además, mantiene una agenda propia con empresas y fondos europeos.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó en París de una reunión con el presidente Javier Milei y otros gobernadores que integran la comitiva de la Argentina Week. El encuentro estuvo centrado en la situación económica del país y en las oportunidades para atraer inversiones.
Durante la reunión, Milei repasó las principales variables e indicadores económicos ante los mandatarios provinciales. También se refirió al potencial de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, con fuerte presencia en las provincias.
Agenda propia en París
Valdés forma parte de la delegación argentina que participa de las actividades de promoción de inversiones y comercio exterior. En ese marco, el mandatario correntino desarrolla además una agenda propia con representantes de empresas y fondos europeos para presentar el potencial productivo de Corrientes.
Quiénes participaron del encuentro
Del encuentro con Milei participaron otros doce mandatarios provinciales:
- Rolando Figueroa (Neuquén)
- Ignacio Torres (Chubut)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Gustavo Sáenz (Salta)
- Leandro Zdero (Chaco)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Claudio Vidal (Santa Cruz)
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
El presidente está acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques.
La Argentina Week continuará este jueves en París con una agenda centrada en inversiones y comercio internacional. Valdés seguirá junto a la comitiva provincial y nacional en la búsqueda de mostrar oportunidades de desarrollo de las distintas regiones del país.
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