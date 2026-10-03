Nació sin plumas y sobrevivió años en una colonia de pelícanos

En una colonia de pelícanos pardos de la costa, los guardaparques que monitoreaban los nidos de la temporada detectaron un caso que no habían visto en años de trabajo: una cría que, tras varias semanas de vida, seguía sin desarrollar una sola pluma, mientras el resto de los polluelos de su nido ya mostraba el plumón gris característico de la especie.

Al principio se pensó en un retraso normal del desarrollo. Todos los pelícanos nacen con la piel desnuda y el plumón comienza a aparecer entre el cuarto y el décimo día de vida. Pero pasaron las semanas y los meses, y el ave seguía igual que el día en que rompió el cascarón.

Una falla genética, no un retraso

Los especialistas concluyeron que no se trataba de un simple retraso, sino de un caso de ausencia total de plumaje, algo excepcionalmente raro incluso entre las decenas de miles de aves que pasan cada año por programas de monitoreo de fauna costera.

La explicación más aceptada entre los biólogos que estudiaron el caso apunta a una falla genética en el desarrollo de los folículos plumíferos, la estructura de la piel encargada de producir cada pluma. Cuando esos folículos no se forman correctamente durante la etapa embrionaria, el ave puede nacer y permanecer sin la capacidad de producir plumaje funcional, una condición equivalente a lo que en otras especies se conoce como atriquia plumar.

A diferencia de una muda fallida o de una enfermedad adquirida, este tipo de casos tiene origen de nacimiento y no tiene reversión posible.

Cómo sobrevivió sin plumaje

Sin plumas, el ave enfrentó desventajas que ningún otro pelícano de su colonia tenía que sortear:

Sin la capa aislante que protege del frío y del agua, dependía de mantenerse cerca del grupo y de pescar en las horas de mayor calor para compensar la pérdida constante de temperatura corporal.

Esa estrategia le permitió sobrevivir contra lo que muchos de los propios guardaparques esperaban.

El ave se convirtió en el ejemplar más estudiado y más fotografiado de aquella colonia durante años.