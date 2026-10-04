Trump crea la Super Intelligence Force y pone a Jay Clayton al frente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la Super Intelligence Force, un equipo que coordinará los esfuerzos del Gobierno federal en materia de inteligencia artificial. El anuncio lo hizo el domingo por la mañana en su red social Truth Social.

"La Super Intelligence Force tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del Gobierno federal para asegurar que Estados Unidos siga liderando el mundo en Super Inteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que Internet, y protegerá los intereses y mejorará las vidas de todos los estadounidenses", escribió Trump.

Quién está al frente

Según informó The Wall Street Journal, Jay Clayton, director nacional de inteligencia, presidirá el grupo, lo que en la práctica lo convierte en el nuevo zar de la IA. Como vicepresidentes actuarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

El equipo tendrá 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial.

Clayton ya había dicho que sería irresponsable que Estados Unidos se alejara de la IA mientras países como China avanzan. En declaraciones al WSJ insistió en que uno de los mayores riesgos es "no ser el primero".

El cambio de nombre

La creación del grupo forma parte de una estrategia más amplia. En septiembre, Trump había dicho que formaría una fuerza de IA y nombraría un zar, en respuesta a un debate sobre seguridad en inteligencia artificial que calificó de engaño de los "demócratas de izquierda radical".

Desde entonces firmó una orden ejecutiva para rebautizar la IA como "super inteligencia", un término que los ejecutivos tecnológicos que se reunieron esta semana en la Casa Blanca para firmar un compromiso de seguridad no vinculante adoptaron con algunas dificultades.

El estatuto del grupo establece que desarrollará planes para responder a amenazas habilitadas por la SI, al tiempo que buscará evitar la sobrerregulación y la captura regulatoria que sofocarían la innovación y la competencia.