Un nene de 13 años cambió su Xbox por un auto para su mamá

William tiene 13 años y vive en Estados Unidos con su mamá, Krystal, que cría sola a tres hijos y apenas cubre los gastos del mes. El nene ya ganaba algo de dinero podando céspedes para los vecinos.

El trato

Un día vio en internet que una mujer vendía un Chevrolet Metro 1999 a muy buen precio y le propuso un cambio poco habitual: su Xbox más sus ahorros, a cambio del auto.

La vendedora dudó al principio, pero terminó aceptando al ver las ganas del chico.

"Te compré un carro"

Cuando William llegó a casa y le dijo a su mamá que le había comprado un auto, ella pensó que era una broma. Recién cuando lo vio estacionado afuera y le entregaron las llaves, entendió que era cierto.

Krystal no pudo aguantar el llanto al ver que su hijo de 13 años había hecho algo así por ella.