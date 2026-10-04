Brasil vota: Flávio Bolsonaro y Lula ya sufragaron
El candidato del Partido Liberal votó en Río de Janeiro poco después de las 8, al abrirse las mesas. Pasadas las 9.30, el postulante del Partido de los Trabajadores emitió su voto en San Pablo.
Por WebMaster 1 min de lectura119 visualizaciones
Los primeros votos de la jornada
Flávio Bolsonaro, candidato a presidente del Partido Liberal, votó en Río de Janeiro poco después de las 8, cuando abrieron las mesas en todo Brasil.
Pasadas las 9.30, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, emitió su voto en San Pablo. Es el otro principal candidato de la elección.
- Flávio Bolsonaro sufragó en Río de Janeiro, cerca de las 8.
- Lula da Silva votó en San Pablo, después de las 9.30.
Ambos son los principales candidatos de la jornada electoral brasileña.
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