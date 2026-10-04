La Iglesia advierte por una "Argentina herida" antes de la visita del Papa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un fuerte mensaje social durante la misa central de la Peregrinación a Luján, a pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina. Llamó a "estar más unidos que nunca" y pidió terminar con la intolerancia, la indiferencia y el odio.

Durante su homilía, el arzobispo subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos y de dar protagonismo a los sectores más vulnerables. "Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio", afirmó, y convocó a convertirse en "artesanos de la fraternidad".

Un diagnóstico sobre la realidad argentina

Las declaraciones de García Cuerva se produjeron luego del diagnóstico que había formulado el sábado durante una misa en la Catedral Metropolitana, donde describió la situación social, económica y política del país y adelantó el panorama que, según su visión, encontrará el Papa en su visita.

"Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", dijo el arzobispo, y advirtió que la descalificación y la intolerancia están a la orden del día.

En la misma línea, sostuvo que el Sumo Pontífice también verá un país donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, con personas en situación de pobreza desde hace años.

Los destinatarios del mensaje

El arzobispo alentó a abrazar a los que piensan distinto y enfatizó que, pese a las diferencias, "somos hermanos, hijos de un mismo padre". También reclamó terminar con la práctica de "descalificar al hermano", con la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y con el lugar que ocupa el odio en las relaciones sociales.

Entre los destinatarios de ese abrazo, mencionó a: