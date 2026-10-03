Mantenimiento en Circunvalación Norte: cortan pasto y limpian la zona

Los equipos municipales trabajan en el corte de pasto, la limpieza y el entoscado de Circunvalación Norte. Las tareas buscan mejorar la circulación y la seguridad en el sector.

Por WebMaster 3 de octubre de 2026 · 07:11 1 min de lectura 143 visualizaciones

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Tareas en Circunvalación Norte Los equipos municipales llevan adelante trabajos de mantenimiento sobre Circunvalación Norte. Las tareas incluyen: Corte de pasto

Limpieza del sector

Entoscado Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento que se realizan en distintos puntos de la ciudad. Objetivo de los trabajos Según informaron desde el municipio, el propósito es mejorar las condiciones del lugar y mantener los espacios públicos ordenados. Además, se busca contribuir a una mejor circulación y seguridad en la zona.

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