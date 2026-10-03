Mantenimiento en Circunvalación Norte: cortan pasto y limpian la zona
Los equipos municipales trabajan en el corte de pasto, la limpieza y el entoscado de Circunvalación Norte. Las tareas buscan mejorar la circulación y la seguridad en el sector.
Por WebMaster 1 min de lectura143 visualizaciones
Tareas en Circunvalación Norte
Los equipos municipales llevan adelante trabajos de mantenimiento sobre Circunvalación Norte. Las tareas incluyen:
- Corte de pasto
- Limpieza del sector
- Entoscado
Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento que se realizan en distintos puntos de la ciudad.
Objetivo de los trabajos
Según informaron desde el municipio, el propósito es mejorar las condiciones del lugar y mantener los espacios públicos ordenados. Además, se busca contribuir a una mejor circulación y seguridad en la zona.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Ciudad
Avanza la puesta en valor del Paseo del Centro
2 de octubre de 2026 · 16:00 hace 17 horas 99 visualizaciones
Ciudad
El Vivero Municipal mantiene las plantas de tres espacios de la ciudad
2 de octubre de 2026 · 09:36 ayer 410 visualizaciones
Ciudad
Sin recolección de residuos el viernes 2 de octubre
1 de octubre de 2026 · 15:57 ayer 178 visualizaciones
Ciudad
Desalojaron puestos irregulares en la Ruta 12 por pedido de Vialidad Nacional
29 de septiembre de 2026 · 22:39 hace 3 días 203 visualizaciones