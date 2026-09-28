Yerbateros de El Alcázar buscan regularizar su registro ante el INYM

Productores yerbateros de El Alcázar participaron de una jornada informativa para regularizar su situación ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El encuentro se realizó en la chacra del productor Javier König, en la colonia de esa localidad.

Durante la reunión se explicaron los motivos de las bajas en el Registro de Operadores del organismo nacional, los requisitos documentales y los pasos para volver a darse de alta.

Georreferenciación, el principal pedido

Entre las inquietudes de los agricultores, la que más apareció fue la necesidad de georreferenciar las parcelas cultivadas. Para eso se coordinaron tareas con la ingeniera agrónoma Gabriela Silvadico, del área técnica del INYM, que estará a cargo de la toma de datos de ubicación con GPS en los predios rurales.

El INYM fijó el 31 de octubre de 2026 como fecha límite para que los productores incluidos en la nómina de regularización se pongan al día.

Quiénes deben regularizar su situación

Según lo informado, la regularización puede ser necesaria para quienes:

No tienen polígonos de yerba mate asociados a su inscripción.

No cuentan con la superficie cultivada debidamente georreferenciada.

No tienen inscripción vigente ante ARCA.

Deben actualizar su situación fiscal vinculada a la actividad yerbatera.

Necesitan actualizar documentación o información de su legajo registral.

Para consultas, los productores pueden acercarse al área del Agro de la Municipalidad de El Alcázar.