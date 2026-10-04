El Niño llega a Corrientes con lluvias por encima de lo normal

Corrientes encara los últimos tres meses del año con un pronóstico marcado por lluvias superiores a las normales, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno de El Niño comenzaría a instalarse en la región y favorecería un período con mayores precipitaciones.

Cuánto podría llover

Los registros de los últimos 20 años muestran que en Corrientes las precipitaciones medias alcanzan 153,8 milímetros en octubre, 154,8 en noviembre y 172,9 en diciembre. De acuerdo con el pronóstico, los acumulados podrían ubicarse por encima de esos valores durante el trimestre.

La ingeniera agrónoma Carolina Fernández López, doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, explicó que septiembre y octubre presentan una diferencia importante en los registros habituales de lluvia.

"La lluvia media pasa de 60,3 en septiembre a 153,8 en octubre; este año debería llover más de esa cantidad según indican los pronósticos", señaló.

"En la Experimental pasan de 65 a 117 milímetros. Lo común es que se duplique la cantidad de lluvia entre septiembre y octubre", agregó.

Temperaturas dentro de lo habitual

En cuanto a las temperaturas, el escenario previsto es distinto al de las precipitaciones. El SMN anticipa valores normales para la época durante octubre, noviembre y diciembre.

Los registros de los últimos 20 años indican que la temperatura máxima normal en Corrientes es de 28°C en octubre, 29,7°C en noviembre y 31,9°C en diciembre.

De esta manera, el último trimestre del año se presenta con un panorama de lluvias superiores a las normales y temperaturas dentro de los valores habituales para cada mes.