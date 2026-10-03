La Casa Blanca rebautiza la IA como "superinteligencia"

El giro de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que rebautiza oficialmente la inteligencia artificial como "superinteligencia". La medida se anunció en el mismo marco en que la Casa Blanca reunió a los CEO de las principales empresas tecnológicas del país.

Entre los participantes estuvieron Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk y Dario Amodei (Anthropic). Todos firmaron un compromiso de seguridad en materia de IA que Trump describió como "moralmente vinculante".

Productos más amigables y un negocio que sigue en las empresas

Mientras la Casa Blanca impulsa el cambio de nombre, Meta y OpenAI avanzan en presentar versiones más amigables de sus productos de inteligencia artificial, orientadas al público general.

Sin embargo, el mayor volumen de dinero en el sector de la IA sigue proviniendo del mercado empresarial, no del consumo masivo. Esa diferencia entre la imagen pública de los productos y la economía real del negocio fue uno de los ejes del análisis.

Otros temas en agenda

El repaso semanal de la industria tecnológica también incluyó: