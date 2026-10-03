Nuevos horarios para la recolección de residuos desde el 5 de octubre
El turno mañana arrancará a las 05:00 y el turno tarde a las 17:00. Las zonas y recorridos no cambian, pero piden a los vecinos no sacar la basura con demasiada anticipación.
Por WebMaster 1 min de lectura204 visualizaciones
Cambios en los horarios
A partir del lunes 5 de octubre se implementarán nuevos horarios para la recolección de residuos, con el objetivo de mejorar la organización del servicio y acompañar el cambio de temporada.
- Turno mañana: desde las 05:00 hs.
- Turno tarde: desde las 17:00 hs.
Sin cambios en las zonas
Las zonas y recorridos habituales no se modifican. Solo se ajustan los horarios de inicio de cada turno.
Recomendación a los vecinos
Se solicita a los vecinos tener en cuenta los nuevos horarios al momento de sacar sus residuos, evitando dejarlos en la vía pública con demasiada anticipación. La colaboración de todos contribuye a mantener la ciudad más limpia.
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