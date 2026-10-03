Nuevos horarios para la recolección de residuos desde el 5 de octubre

Cambios en los horarios

A partir del lunes 5 de octubre se implementarán nuevos horarios para la recolección de residuos, con el objetivo de mejorar la organización del servicio y acompañar el cambio de temporada.

Turno mañana: desde las 05:00 hs.

desde las 05:00 hs. Turno tarde: desde las 17:00 hs.

Sin cambios en las zonas

Las zonas y recorridos habituales no se modifican. Solo se ajustan los horarios de inicio de cada turno.

Recomendación a los vecinos

Se solicita a los vecinos tener en cuenta los nuevos horarios al momento de sacar sus residuos, evitando dejarlos en la vía pública con demasiada anticipación. La colaboración de todos contribuye a mantener la ciudad más limpia.