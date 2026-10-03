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Nuevos horarios para la recolección de residuos desde el 5 de octubre

El turno mañana arrancará a las 05:00 y el turno tarde a las 17:00. Las zonas y recorridos no cambian, pero piden a los vecinos no sacar la basura con demasiada anticipación.

Por WebMaster 1 min de lectura204 visualizaciones
Nuevos horarios para la recolección de residuos desde el 5 de octubre

Cambios en los horarios

A partir del lunes 5 de octubre se implementarán nuevos horarios para la recolección de residuos, con el objetivo de mejorar la organización del servicio y acompañar el cambio de temporada.

  • Turno mañana: desde las 05:00 hs.
  • Turno tarde: desde las 17:00 hs.

Sin cambios en las zonas

Las zonas y recorridos habituales no se modifican. Solo se ajustan los horarios de inicio de cada turno.

Recomendación a los vecinos

Se solicita a los vecinos tener en cuenta los nuevos horarios al momento de sacar sus residuos, evitando dejarlos en la vía pública con demasiada anticipación. La colaboración de todos contribuye a mantener la ciudad más limpia.

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