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Granizo gigante golpeó una ciudad brasileña cerca de Corrientes

Piedras de hasta 10 centímetros cayeron sobre Alegrete, a solo 100 kilómetros de Paso de los Libres, y dañaron autos y techos en la zona.

Por WebMaster 1 min de lectura183 visualizaciones
Granizo gigante golpeó una ciudad brasileña cerca de Corrientes

Una tormenta con piedras de gran tamaño

Una fuerte granizada azotó la localidad de Alegrete, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, a apenas 100 kilómetros de Paso de los Libres, en la frontera con Corrientes.

Según registros difundidos por la cuenta especializada en clima Caçador de Tempestades, el granizo alcanzó entre 8 y 10 centímetros de diámetro, un tamaño considerado extremo dentro de este tipo de fenómenos.

Daños materiales en vehículos y viviendas

Las imágenes de la tormenta muestran piedras acumuladas en distintos puntos de la ciudad y varios vehículos con daños visibles por el impacto del granizo.

Este tipo de precipitaciones de gran calibre suele afectar principalmente:

  • Techos
  • Vidrios y parabrisas
  • Autos estacionados a la intemperie

Hasta el momento no se reportaron heridos, y el saldo del temporal se limita a perjuicios materiales en los sectores alcanzados por la tormenta.

Cercanía con la frontera correntina

La proximidad de Alegrete con el límite internacional despertó atención en las localidades de Corrientes próximas a la frontera, dado que fenómenos de este tipo suelen desplazarse entre ambos lados del límite con Brasil.

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