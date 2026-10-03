Boca goleó a Unión con Flores como figura desde el banco

Boca goleó a Unión por el Torneo Clausura y se afianzó en lo más alto de la Zona A y de la tabla anual. Leonel Flores entró desde el banco y marcó dos goles por primera vez en la Bombonera, en la misma semana en que debutó y convirtió con la Selección. Milton Delgado y Leandro Lozano fueron las otras grandes figuras del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que sumó su segundo triunfo consecutivo.

Las figuras

Leandro Lozano (8): partido enorme del lateral derecho. Asistió a Flores en el segundo gol y fue una incorporación clave.

partido enorme del lateral derecho. Asistió a Flores en el segundo gol y fue una incorporación clave. Milton Delgado (8): motor de la mitad de la cancha. Se anima a atacar y le agregó remate al arco.

motor de la mitad de la cancha. Se anima a atacar y le agregó remate al arco. Leonel Flores (9): dos golazos en su primera vez en la Bombonera. La semana más soñada de su vida.

dos golazos en su primera vez en la Bombonera. La semana más soñada de su vida. Lautaro Di Lollo (7): firme en los duelos y gol de cabeza para abrir el marcador.

firme en los duelos y gol de cabeza para abrir el marcador. Sebastián Villa (7): desbordó y creó peligro mientras estuvo en cancha. Salió por un cuadro febril.

Lo demás

Leandro Brey (6) tuvo un partido correcto, salvo una salida en falso con los pies. Facundo Herrera (5) y Lautaro Blanco (5) estuvieron flojos. Santiago Ascacíbar (6) fue peligroso todo el partido y Leandro Paredes (6) dio la asistencia del primer gol, aunque se lo notó cansado y fue reemplazado.

Alan Velasco (5,5) mejoró en el primer tiempo pero se apagó y salió lesionado. Miguel Merentiel (5) otra vez estuvo inconexo con el equipo.

Enner Valencia (6) fue peligroso apenas entró y fue aplaudido tras su hat-trick ante Racing. Carlos Palacios (6) se sintió cómodo cerca de Paredes. Williams Alarcón jugó pocos minutos para darle descanso a Paredes.

Rodolfo Arruabarrena (9): le sale todo lo que intenta. Su Boca es serio y va por todo.