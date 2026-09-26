Virasoro: dos búfalos faenados y una pregunta inquietante, ¿adónde fue a parar la carne?

Una familia de Virasoro reclama esclarecer la presunta sustracción y faena de dos búfalos de su propiedad en la zona de la ruta 37, a la altura del kilómetro 17. Según señalaron sus familiares, los damnificados son una pareja de adultos mayores de 76 y 87 años que exige respuestas por lo sucedido.

De acuerdo con el relato de la familia, un trabajador rural observó un tractor que transportaba carne junto con personal de otro establecimiento. Al preguntar qué había ocurrido, habría recibido como respuesta que se había ordenado faenar una búfala vieja. Sin embargo, sospechó que la carne correspondía a dos animales jóvenes.

Ante esa situación, siempre según la versión de los damnificados, el trabajador siguió las huellas del tractor y encontró restos de la faena en un tajamar de otro predio rural. La familia sostiene que personal de ese establecimiento conocía la procedencia de los búfalos, ya que previamente habían acordado ir a retirarlos.

El destino de la carne es uno de los principales interrogantes. Los familiares piden que se determine si fue trasladada a una carnicería y si se cumplieron los controles sanitarios correspondientes. Por el momento, no hay información corroborada que permita afirmar que haya sido comercializada ni establecer en qué condiciones fue transportada.

Los damnificados también aseguran que recibieron un compromiso de resarcimiento económico que, hasta ahora, no se habría cumplido. Según indicaron, están tomando medidas para canalizar el reclamo por la vía legal y aportar los testimonios y elementos reunidos.

La familia pide esclarecer quiénes participaron en la faena y quién habría dado la orden. Al momento de esta publicación, no se cuenta con información oficial que confirme responsabilidades ni actuaciones policiales concretas.

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