Buscan microplásticos en ríos y lagunas del NEA

El Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal, Unne-Conicet) participa de un proyecto científico nacional que busca generar el primer relevamiento integral sobre microplásticos en aguas continentales de Argentina. En la región, especialistas del Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico en Humedales (HeCoB) están a cargo de los muestreos en Corrientes, Chaco y Formosa.

La iniciativa se llama "Monitoreo y Análisis de la Contaminación por Plástico en Ambientes Acuáticos" (MappA) y reúne a más de 50 investigadores de universidades, institutos y centros de investigación de todo el país. El proyecto contempla más de 100 sitios de estudio entre lagos, embalses, ríos y arroyos, con una metodología unificada para poder comparar los resultados entre regiones.

La red está dirigida por María Belén Alfonso, investigadora argentina y profesora asociada de la Universidad de Kyushu, en Japón. Según explicó, la propuesta surgió porque en el país ya existían estudios sobre contaminación plástica, pero se hacían de forma aislada y con metodologías distintas. "Propusimos que todos los grupos siguieran un mismo protocolo y centralizar la identificación de polímeros, para que un sitio de Patagonia y uno del NEA puedan leerse en el mismo mapa", señaló.

Los puntos relevados en las tres provincias

El HeCoB se sumó a la red MappA en 2023. Las tareas en la región están a cargo de las investigadoras Celeste Franceschini y Lara Sabater, que ya hicieron relevamientos en distintos ambientes acuáticos:

En Corrientes: el río Paraná, la reserva natural Laguna Brava y el río Corriente.

En Chaco: Laguna Francia, Laguna Arguello, Laguna Seitor y el río Paraguay en la Isla del Cerrito.

En Formosa: la Laguna Ibarreta y el riacho Tatú Piré.

Franceschini destacó que la presencia de las tres provincias del NEA en el proyecto le da un valor particular al relevamiento nacional, "por ser provincias marcadas por el agua, reconocidas por sus grandes humedales". Según la investigadora, los resultados permitirán comparar el tipo de contaminación por microplásticos de la región con la de otras zonas del país.

Cómo se toman las muestras y qué pasa con ellas

Los equipos de MappA siguen un protocolo estandarizado: usan una red que filtra una cantidad fija de agua y registran variables ambientales del sitio, como pH, temperatura y profundidad.

Las muestras que toma el equipo del Cecoal se envían a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se procesan para determinar la cantidad y el tipo de partículas plásticas presentes. Una parte de ese material se envía luego a Japón, donde se identifica el tipo de microplástico con equipamiento especializado.

Con esos datos, el objetivo es establecer cuánto microplástico hay en cada ambiente acuático y qué tipos de plástico predominan en los recursos hídricos analizados.

Franceschini remarcó que contar con información científica es clave para conocer la situación real de los ambientes del NEA: "Es muy importante tomar conciencia de lo dañina que es esta contaminación, que afecta al ambiente y a la salud humana. Pero para saber el grado real de impacto del problema, necesitamos información de base, con rigor científico".

Los responsables de MappA trabajan ahora en el análisis conjunto de los datos de todo el país para construir una línea de base nacional de microplásticos en agua dulce, que según Alfonso se publicará en acceso abierto para que la puedan usar otros equipos científicos y organismos de gestión ambiental.

El proyecto sumó además una nueva línea de monitoreo de macroplásticos en costas de cuerpos de agua continentales. Desde la red señalaron que el principal desafío hacia adelante es sostener el monitoreo en el tiempo, algo que depende del financiamiento y de la capacidad de análisis de los laboratorios del país.