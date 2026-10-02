Messi ya está en el país para su despedida en el Monumental

Lionel Messi llegó este viernes a Rosario en un vuelo privado junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para encarar lo que será su despedida de la Selección argentina.

El arribo se adelantó a lo que esperaba el cuerpo técnico, que lo aguardaba a partir del domingo. El capitán pasará unas horas en su casa de Funes antes de sumarse al predio de Ezeiza.

Poco tiempo con el plantel

Messi se incorporará al grupo después del partido que Argentina jugará este sábado frente a Burkina Faso en River. Eso le dejará apenas un entrenamiento junto a sus compañeros antes de su último partido con la camiseta argentina.

El encuentro de despedida será el martes desde las 20 en el estadio Monumental, cuando la Selección enfrente a Benín por el cierre de la fecha Fifa.